Гарри Кейн выступил с заявлением на фоне информации об игнорировании тренировок
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Форвард «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн опубликовал заявление в социальных сетях. Спортсмен отреагировал на информацию, согласно которой он бойкотирует тренировки лондонцев, чтобы добиться трансфера в «Манчестер Сити». Ранее появилась информация, что англичанин не прибыл в расположении клуба в установленный срок.
«Прошло уже почти 10 лет с тех пор, как я дебютировал за «Тоттенхэм». На протяжении каждого года вы, болельщики, поддерживали меня и показывали свою любовь. Поэтому мне больно читать некоторые комментарии относительно моего профессионализма.
Пока что я не буду вдаваться в подробности ситуации. Я бы никогда не стал отказываться от участия в тренировках. Вернусь в клуб завтра, как и планировалось», — написал Кейн.
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