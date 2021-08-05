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Главный тренер «Тоттенхэма» отказался комментировать ситуацию с возможным уходом Кейна

Главный тренер «Тоттенхэма» отказался комментировать ситуацию с возможным уходом Кейна
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47-летний португальский специалист Нуну Эшпириту Санту, с недавнего времени возглавляющий лондонский «Тоттенхэм Хотспур», после товарищеского матча с «Челси» (2:2) ответил на вопросы журналистов о возможном уходе одной из главных звёзд «шпор» — Гарри Кейна.

«Мне жаль, но я не собираюсь сейчас говорить о Гарри Кейне. Давайте обсудим игру, вы её смотрели?

Я считаю, что этот вопрос в отношении Гарри мы должны обсудить внутри клуба. Мы будем стараться избегать любых публичных дискуссий по этому поводу. Мы должны решить ситуацию с с самим игроком», — цитирует португальца журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Ранее стало известно, что Кейн отсутствует в расположении «Тоттенхэма». Футболист не планирует возвращаться к тренировкам со «шпорами», пока клуб не даст гарантии, что его желание уйти воплотится в жизнь.

Кейн является воспитанником «Тоттенхэма», а за основу «шпор» дебютировал в 2011 году. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года. В прошлом сезоне форвард провёл 35 матчей в английской Премьер-лиге, забил 23 гола (четыре — с пенальти) и отдал 14 результативных передач.

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