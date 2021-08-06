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Болельщица «Уфы» разделась до белья, чтобы попросить футболку Бауэра

Во время матча 3-го тура РПЛ «Уфа» — «Локомотив» на стадионе «Нефтяник» в Уфе была замечена необычная болельщица. Девушка разделась до белья, чтобы попросить футболку защитника команды Морица Бауэра.

Сперва фанатка находилась на трибуне в шортах и топике, а затем осталась в одном белье. Девушка показала плакат-обращение к Бауэру.

«Бауэр, подари футболку, а то холодно», — говорилось на плакате.

Встреча закончилась со счётом 1:1.

В двух предыдущих турах «Уфа» проиграла ЦСКА (0:1) и «Динамо» (2:3). «Локомотив» победил «Арсенал» (3:1) и ЦСКА (2:1). Таким образом, по итогам трёх туров в активе уфимцев 1 очко, а у железнодорожников — 7 очков.

Напомним, в сезоне-2020/2021 «Уфа» заняла 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и избежала вылета в Футбольную национальную лигу. «Локомотив» финишировал третьим и пробился в Лигу Европы.