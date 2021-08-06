Болельщица «Уфы» разделась до белья, чтобы попросить футболку Бауэра

Во время матча 3-го тура РПЛ «Уфа» — «Локомотив» на стадионе «Нефтяник» в Уфе была замечена необычная болельщица. Девушка разделась до белья, чтобы попросить футболку защитника команды Морица Бауэра.
Сперва фанатка находилась на трибуне в шортах и топике, а затем осталась в одном белье. Девушка показала плакат-обращение к Бауэру.
«Бауэр, подари футболку, а то холодно», — говорилось на плакате.
Встреча закончилась со счётом 1:1.
В двух предыдущих турах «Уфа» проиграла ЦСКА (0:1) и «Динамо» (2:3). «Локомотив» победил «Арсенал» (3:1) и ЦСКА (2:1). Таким образом, по итогам трёх туров в активе уфимцев 1 очко, а у железнодорожников — 7 очков.
Напомним, в сезоне-2020/2021 «Уфа» заняла 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и избежала вылета в Футбольную национальную лигу. «Локомотив» финишировал третьим и пробился в Лигу Европы.
- 6 августа 2021
-
21:24
-
21:08
-
20:51
-
20:44
-
20:33
-
20:23
-
20:16
-
20:07
-
19:55
-
19:49
-
19:25
-
19:14
-
19:09
-
19:01
-
18:57
-
18:53
-
18:46
-
18:34
-
18:22
-
18:10
-
17:59
-
17:55
-
17:48
-
17:24
-
17:12
-
16:57
-
16:45
-
16:32
-
16:29
-
16:18
-
16:17
-
16:11
-
15:59
-
15:54
-
15:50