«Я люблю тебя, Лео». Пике написал трогательное прощальное письмо Месси

Защитник «Барселоны» Жерар Пике написал трогательное письмо ушедшему из «Барселоны» Лионелю Месси.

«Ничто больше не будет как прежде. Ни «Камп Ноу», ни город Барселона, ни мы сами. После более чем двадцати лет в клубе вы перестанете носить футболки «Барсы». Реальность иногда бывает очень суровой.

Мы познакомились в 2000 году, нам было по 13 лет, и впереди нас ждала целая карьера. Какая карьера! Если бы я фантазировал в том возрасте, какой может получиться моя карьера, было бы невозможно придумать её лучше, чем она получилась в реальности. Чёртово безумие!

В моём первом сезоне после возвращения в «Барселону» мы выиграли требл, и ты стал лучшим игроком всех времён. От Росарио до небес Рима. Вот где началась история легенды. И как хорошо мы провели время!

Теперь ты уходишь, но я знаю, что однажды ты вернёшься. Есть ещё незаконченные дела. Развлекайся, наслаждайся, куда бы ты ни пошел, и продолжай побеждать, ведь только ты знаешь, как это сделать. Мы будем скучать по тебе здесь. Я люблю тебя, Лео», — написал Пике в своём «твиттере».

Накануне, 5 августа, «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.

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