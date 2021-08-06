«Монако» с Головиным не смог удержать победу в стартовом матче Лиги 1

В Монако завершился стартовый матч французской Лиги 1 сезона-2021/2022. «Монако» принимал «Нант». Встреча команд завершилась ничьей 1:1, хозяева не сумели удержать победу.

Уже на 14-й минуте встречи Желсон Мартинш вывел «Монако» вперёд. Но на 42-й минуте Жан-Шарль Кастеллетто сумел сравнять счёт.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин начал эту встречу на скамейке запасных. Но россиянин вышел на поле на 59-й минуте, заменив Мирона Боадю.

В следующем туре чемпионата Франции «Монако» сыграет в гостях с «Лорьяном», а «Нант» будет принимать «Мец».

В прошлом сезоне «Монако» финишировал на 3-м месте в турнирной таблице Лиги 1. В свою очередь «Нант» занял 18-е место, с трудом сохранив прописку в элитном дивизионе.