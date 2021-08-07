Фанатка оригинально просила футболку, Тикнизян поздравлял Лисаковича. «Уфа» — «Локо»: фото

Вчера, 6 августа, в Уфе на Центральном стадионе в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Уфа» принимала «Локомотив». Встреча завершилась с ничейным счётом 1:1.

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич подвёл итоги матча.

«Я недоволен результатом, ничего не хочу комментировать. Хочу только поздравить команду с борьбой и что у нас были силы вернуться в такую игру. Поздравляю болельщиков, которые приехали сюда, проделав такой путь. Я всё сказал».

В двух предыдущих турах «Уфа» проиграла ЦСКА (0:1) и «Динамо» (2:3). «Локомотив» победил «Арсенал» (3:1) и ЦСКА (2:1). Таким образом, по итогам трёх туров в активе уфимцев 1 очко, а у железнодорожников — 7 очков.

Лучшие кадры с матча «Уфа» — «Локомотив» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.