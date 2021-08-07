Сульшер: некоторые игроки «МЮ» прошли вакцинацию, другие не уверены. Мы проведём собрание
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал о вакцинации от коронавирусной инфекции в английском клубе.
«Да, мы проинформировали команду, некоторые игроки полностью прошли вакцинацию, другие не уверены. Сейчас мы собираемся провести ещё одно собрание, потому что важно, чтобы все знали, о чём идёт речь», — приводит слова Сульшера ESPN.
Напомним, Сульшер возглавил «Манчестер Юнайтед» в 2018 году. В прошлом сезоне английский клуб под руководством норвежца дошёл до финала Лиги Европы. 24 июля «Манчестер Юнайтед» объявил о продлении контракта с норвежским специалистом до 2024 года с возможностью продления ещё на сезон.
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