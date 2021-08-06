Сульшер высказался о следующих возможных трансферах «МЮ» после переходов Санчо и Варана

48-летний норвежский специалист Уле-Гуннар Сульшер, возглавляющий английский «Манчестер Юнайтед», высказался о возможных следующих подписаниях «красных дьяволов» после переходов Джейдона Санчо из дортмундской «Боруссии» и французского защитника Рафаэля Варана из мадридского «Реала».
«После подписания Санчо и Варана всё остальное станет лишь возможным бонусом. Случиться может всё что угодно, вплоть до различных мелочей. Варан ещё не прошёл курс лечения, но с ним всё в порядке. Я очень доволен нашими приобретениями.
Разговоры о контракте Погба? Я надеюсь, что каждый игрок думает, что «Манчестер Юнайтед» — это то место, где можно выиграть трофеи. Поль вернулся, он свеж и всегда на позитиве. Все разговоры, которые у меня были с ним, оказались положительными», — цитирует Сульшера журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Напомним, ранее Сульшер подписал новое соглашение с «Манчестер Юнайтед» до 2024 года с возможностью продления ещё на сезон.
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