18-летний испанец Педри проводит 73-й матч в сезоне. Он превзошёл достижение Фернандеша

В эти минуты сборная Испании играет с Бразилией в финале Олимпийского футбольного турнира в Токио (0:0, 27-я минута). 18-летний футболист испанцев Педри проводит 73-ю игра в сезоне-2020/2021 за «Барселону» и национальную команду. Он стал рекордсменом сезона по этому показателю, опередив полузащитника сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша, на счету которого 72 проведённых матча.



Напомним, форвард сборной Испании Педри, выступающий за каталонскую «Барселону», стал лучшим молодым игроком Евро-2020 по версии УЕФА.



В сезоне-2020/2021 Педри принял участие в 52 встречах за «Барселону» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и шестью результативными передачами. На чемпионате Европы — 2020 за сборную Испании 18-летний футболист провёл шесть матчей, каждый из которых он начал в старте, но не отметился результативными действиями.

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