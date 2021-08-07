Карпин: говорят, я сделал выбор в пользу Соболева? Не знаю, кто там что говорит

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, зачем приехал на матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Нижний Новгород».

«Просматривать приехал всех. Есть ли кандидаты в «Нижнем Новгороде»? Все русские – кандидаты. Говорят, что я сделал выбор в пользу Соболева? Не знаю, кто там что говорит», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Будучи наставником «Ростова», Валерий Карпин в конце июля возглавил сборную России, подписав контракт с Российским футбольным союзом до конца этого года. Специалист должен был работать на условиях совмещения, но на днях покинул клуб, решив сконцентрироваться на своих обязанностях в национальной команде.

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