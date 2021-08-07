Дани Алвес: уход Месси из «Барселоны» — это вызов, а вызовы нужны

Бразильский защитник Дани Алвес прокомментировал уход аргентинского форварда Лионеля Месси из «Барселоны». Ранее стало известно, что капитан каталонцев покидает команду. «Барса» и Месси были готовы продлить соглашение, но финансовые правила Примеры не позволили это сделать.

«Мне очень жаль «Барселону» и Месси. Это не лучшее время для них обоих. Иногда цикл завершается, но тогда начинается новый.

«Барселона» не будет прежней, ведь с Месси это одна команда, а без него — другая. Но «Барселона» будет продолжать оставаться «Барселоной», а Месси будет Месси. Также придут новые великие игроки. Иногда наступает момент, когда надо завершить цикл. И это — новый вызов для «Барселоны» и Месси, а вызовы нужны», — сказал Алвес.