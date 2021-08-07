Дани Алвес: уход Месси из «Барселоны» — это вызов, а вызовы нужны
Поделиться
Бразильский защитник Дани Алвес прокомментировал уход аргентинского форварда Лионеля Месси из «Барселоны». Ранее стало известно, что капитан каталонцев покидает команду. «Барса» и Месси были готовы продлить соглашение, но финансовые правила Примеры не позволили это сделать.
«Мне очень жаль «Барселону» и Месси. Это не лучшее время для них обоих. Иногда цикл завершается, но тогда начинается новый.
«Барселона» не будет прежней, ведь с Месси это одна команда, а без него — другая. Но «Барселона» будет продолжать оставаться «Барселоной», а Месси будет Месси. Также придут новые великие игроки. Иногда наступает момент, когда надо завершить цикл. И это — новый вызов для «Барселоны» и Месси, а вызовы нужны», — сказал Алвес.
Комментарии
- 7 августа 2021
-
21:42
-
21:36
-
21:21
-
21:19
-
21:08
-
21:02
-
20:58
-
20:41
-
20:31
-
20:23
-
20:18
-
20:11
-
20:07
-
20:07
-
19:56
-
19:38
-
19:33
-
19:30
-
19:15
-
19:00
-
18:57
-
18:57
-
18:41
-
18:38
-
18:36
-
18:27
-
18:11
-
17:55
-
17:48
-
17:39
-
17:37
-
17:28
-
17:27
-
17:20
-
17:13
Партнерский контент