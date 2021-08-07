«ПСЖ» забронировал Эйфелеву башню на 10 августа, там могут презентовать Месси

«ПСЖ» арендовал Эйфелеву башню на 10 августа, утверждает журналист ESPN Диего Монроиг. Вероятно, парижане проведут на главной достопримечательности города презентацию аргентинского нападающего Лионеля Месси, который близок к подписанию контракта с клубом.
Примечательно, что парижане уже проводили презентацию звёздного новичка на Эйфелевой башне. В 2017 году клуб бронировал её для объявления о переходе Неймара из «Барселоны». Тогда «ПСЖ» заплатил за аренду около € 300 тыс.
Месси выступал за основной состав «Барселоны» с 2005 года. Его контракт с каталонским клубом истёк в конце июня. 5 августа «Барселона» объявила, что соглашение с Месси не будет продлено. В минувшем сезоне нападающий провёл 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.
- 7 августа 2021
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