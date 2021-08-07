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«ПСЖ» забронировал Эйфелеву башню на 10 августа, там могут презентовать Месси

«ПСЖ» забронировал Эйфелеву башню на 10 августа, там могут презентовать Месси
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«ПСЖ» арендовал Эйфелеву башню на 10 августа, утверждает журналист ESPN Диего Монроиг. Вероятно, парижане проведут на главной достопримечательности города презентацию аргентинского нападающего Лионеля Месси, который близок к подписанию контракта с клубом.

Примечательно, что парижане уже проводили презентацию звёздного новичка на Эйфелевой башне. В 2017 году клуб бронировал её для объявления о переходе Неймара из «Барселоны». Тогда «ПСЖ» заплатил за аренду около € 300 тыс.

Месси выступал за основной состав «Барселоны» с 2005 года. Его контракт с каталонским клубом истёк в конце июня. 5 августа «Барселона» объявила, что соглашение с Месси не будет продлено. В минувшем сезоне нападающий провёл 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.

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