«ПСЖ» одержал волевую победу в матче 1-го тура Лиги 1 с «Труа»

В Труа на стадионе «Стад де л’Об» завершился матч 1-го тура Лиги 1. «Труа» принимал на своём поле «ПСЖ».

Встреча получилась непростой для вице-чемпионов Франции, которые считались явными фаворитами. Парижане победили со счётом 2:1, но по ходу матча им пришлось отыгрываться.

Уже на 9-й минуте Уалид Эль-Хаджам вывел хозяев вперёд. Через 10 минут дебютный мяч в официальных матчах за «ПСЖ» забил Ашраф Хакими, а на 21-й минуте отличился Мауро Икарди.

После этого счёт в матче так и не изменился. Парижане набрали три очка и вышли на первое место в турнирной таблице.

Во 2-м туре «ПСЖ» будет принимать «Страсбург», а «Труа» отправится в гости к «Клермону».

В прошлом сезоне «ПСЖ» занял второе место в турнирной таблице Лиги 1, а чемпионский титул завоевал «Лилль».