Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«ПСЖ» одержал волевую победу в матче 1-го тура Лиги 1 с «Труа»

«ПСЖ» одержал волевую победу в матче 1-го тура Лиги 1 с «Труа»
Комментарии

В Труа на стадионе «Стад де л’Об» завершился матч 1-го тура Лиги 1. «Труа» принимал на своём поле «ПСЖ».
Встреча получилась непростой для вице-чемпионов Франции, которые считались явными фаворитами. Парижане победили со счётом 2:1, но по ходу матча им пришлось отыгрываться.

Уже на 9-й минуте Уалид Эль-Хаджам вывел хозяев вперёд. Через 10 минут дебютный мяч в официальных матчах за «ПСЖ» забил Ашраф Хакими, а на 21-й минуте отличился Мауро Икарди.

После этого счёт в матче так и не изменился. Парижане набрали три очка и вышли на первое место в турнирной таблице.

Во 2-м туре «ПСЖ» будет принимать «Страсбург», а «Труа» отправится в гости к «Клермону».

В прошлом сезоне «ПСЖ» занял второе место в турнирной таблице Лиги 1, а чемпионский титул завоевал «Лилль».

Франция - Лига 1. 1-й тур
07 августа 2021, суббота. 22:00 МСК
Труа
Труа
Окончен
1 : 2
ПСЖ
Париж
1:0 Эль-Хаджам – 9'   1:1 Хакими – 19'   1:2 Икарди – 21'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021