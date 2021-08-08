Карпин: туры переносили и перед ЧМ и Евро, но это не гарантия того, что мы всех обыграем

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал ситуацию с просьбой о переносе 6-го тура РПЛ.
«Уверенность в переносе шестого утра будет, когда его перенесут. Вроде бы это может случиться. Туры переносили и перед чемпионатом мира, Евро, но это не гарантия того, что мы всех обыграем. Да, это помощь, о которой я попросил. Лишние дни и часы могут помочь, но это не гарантия», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
6-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с большой долей вероятности будет перенесён на 25 августа. Российский футбольный союз попросил Российскую Премьер-Лигу сдвинуть сроки тура из-за подготовки сборной России к игре со сборной Хорватии. Российская национальная команда проведёт встречу с Хорватией 1 сентября в рамках квалификации к чемпионату мира 2022 года, который состоится в Катаре.
Согласно действующему расписанию, матчи 6-го тура РПЛ должны пройти 28-29 августа. Игры команд, не выступающих в еврокубках, будут перенесены на 24-26 августа. В эти даты пройдут минимум шесть матчей.
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