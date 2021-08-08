«Долго прятаться будешь?». Сапогов снова обратился к Асильдарову, сломавшему ему челюсть

Бывший нападающий нижегородской «Волги» Алексей Сапогов в своём аккаунте в «Инстаграме» выложил фото с экс-форвардом «Анжи» Шамилем Асильдаровым. Между игроками произошла драка в 2014 году.

«Возьми трубку, шайтан косолапый! Долго прятаться от меня будешь?», – написал Сапогов в соцсети.

В сентябре 2020 года Сапогов вызвал Асильдарова на бой.

«Хочу обратиться к мальчику по имени Шамиль Асильдаров. Готов встретиться с тобой в любом месте, в любое время! Мой телефон у тебя есть. Звони, договоримся, где и когда. Посмотрим на что ты способен, когда человек стоит к тебе лицом, а не спиной!», – говорил Сапогов.

В 2014 году на сборах в «Анжи» между двумя футболистами произошёл конфликт, в результате которого Сапогов получил перелом челюсти.