«Долго прятаться будешь?». Сапогов снова обратился к Асильдарову, сломавшему ему челюсть
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Бывший нападающий нижегородской «Волги» Алексей Сапогов в своём аккаунте в «Инстаграме» выложил фото с экс-форвардом «Анжи» Шамилем Асильдаровым. Между игроками произошла драка в 2014 году.
«Возьми трубку, шайтан косолапый! Долго прятаться от меня будешь?», – написал Сапогов в соцсети.
В сентябре 2020 года Сапогов вызвал Асильдарова на бой.
«Хочу обратиться к мальчику по имени Шамиль Асильдаров. Готов встретиться с тобой в любом месте, в любое время! Мой телефон у тебя есть. Звони, договоримся, где и когда. Посмотрим на что ты способен, когда человек стоит к тебе лицом, а не спиной!», – говорил Сапогов.
В 2014 году на сборах в «Анжи» между двумя футболистами произошёл конфликт, в результате которого Сапогов получил перелом челюсти.
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