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«Химки» — «Ростов»: Мамаев получил сильное рассечение

«Химки» — «Ростов»: Мамаев получил сильное рассечение
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Полузащитнику «Ростова» Павлу Мамаеву оказывали медицинскую помощь во время матча с «Химками».

На 23-й минуте Мамаев столкнулся с нападающим «Химок» Сенином Себаем. У игрока «Ростова» на лице открылось сильное рассечение, пошла кровь. Врачи несколько минут оказывали Павлу помощь. Себай получил жёлтую карточку за фол на Мамаеве.

Встреча 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходит на стадионе «Арена Химки» в Химках. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым из Москвы. Помогают ему ассистенты Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург) и Наиль Сейфетдинов (Казань). Резервный рефери — Максим Перезва (Раменское).

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