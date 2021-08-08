«Химки» — «Ростов»: Мамаев получил сильное рассечение

Полузащитнику «Ростова» Павлу Мамаеву оказывали медицинскую помощь во время матча с «Химками».

На 23-й минуте Мамаев столкнулся с нападающим «Химок» Сенином Себаем. У игрока «Ростова» на лице открылось сильное рассечение, пошла кровь. Врачи несколько минут оказывали Павлу помощь. Себай получил жёлтую карточку за фол на Мамаеве.

Встреча 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходит на стадионе «Арена Химки» в Химках. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым из Москвы. Помогают ему ассистенты Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург) и Наиль Сейфетдинов (Казань). Резервный рефери — Максим Перезва (Раменское).