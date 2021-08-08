«Ренн» поделил очки с «Лансом», «Бордо» проиграл «Клермону» в 1-м туре Лиги 1

В матче 1-го тура французской Лиги 1 «Ренн» сыграл вничью с «Лансом». Встреча проходила на стадионе «Роазон Парк» в Ренне и завершилась со счётом 1:1.

На 14-й минуте счёт открыл нападающий Камал Сулемана, ему ассистировал полузащитник Флавьен Тэт. Спустя пять минут хавбек «Ланса» Секо Фофана забил ответный мяч, голевую передачу отдал Симон Банза.

В прошлом сезоне французской Лиги 1 «Ренн» набрал 58 очков занял шестое место в турнирной таблице Лиги 1. «Ланс» отстал от красно-чёрных на 1 очко и стал седьмым. Чемпионский титул завоевал «Лилль».

Результаты других матчей Лиги 1:

«Бордо» — «Клермон» — 0:2

«Ницца» — «Реймс» — 0:0

«Сент-Этьен» — «Лорьян» — 1:1

«Страсбур» — «Анже» — 0:2

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