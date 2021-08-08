Юрий Сёмин получил жёлтую карточку в дебютном матче во главе «Ростова»

Главный тренер «Ростова» Юрий Сёмин получил жёлтую карточку за излишнюю эмоциональность в матче 3-го тура РПЛ с «Химками». Этот матч является для специалиста дебютным на новой должности.

Встреча 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Химки» — «Ростов» проходит на стадионе «Арена Химки». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым из Москвы. Помогают ему ассистенты Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург) и Наиль Сейфетдинов (Казань). Резервный рефери — Максим Перезва (Раменское).

Напомним, 4 августа «Ростов» на своём официальном сайте объявил о назначении Юрия Сёмина на пост главного тренера команды. Контракт со специалистом рассчитан на два сезона. Последней командой Сёмина был «Локомотив», который он покинул в прошлом году, уступив пост главного тренера Марко Николичу.