Степашин — о победе «Динамо»: думаю, Карпину понравилось

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал результат матча с ЦСКА (2:1).
«Хорошая игра, победа по делу. Отыгрались с 0:1, могли забить ещё. Шварц реализует свои задачи, команда играет и играет хорошо. Думаю, Валерию Карпину понравилось.
«Динамо» — претендент на чемпионство? Ещё рано, вот пройдёт первый круг и можно что-то говорить. Но то, что команда может быть в тройке с такой игрой — очевидно.
Вы сами видели дебют Макарова, хорошо вышел, прекрасный удар и видит поле. Усиление? Оно ещё будет», — передаёт слова Степашина корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
В матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 московское «Динамо» переиграло столичный ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена – Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» и завершилась со счётом 2:1.
- 8 августа 2021
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