Степашин — о победе «Динамо»: думаю, Карпину понравилось

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал результат матча с ЦСКА (2:1).

«Хорошая игра, победа по делу. Отыгрались с 0:1, могли забить ещё. Шварц реализует свои задачи, команда играет и играет хорошо. Думаю, Валерию Карпину понравилось.



«Динамо» — претендент на чемпионство? Ещё рано, вот пройдёт первый круг и можно что-то говорить. Но то, что команда может быть в тройке с такой игрой — очевидно.



Вы сами видели дебют Макарова, хорошо вышел, прекрасный удар и видит поле. Усиление? Оно ещё будет», — передаёт слова Степашина корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

В матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 московское «Динамо» переиграло столичный ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена – Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» и завершилась со счётом 2:1.