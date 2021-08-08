Овечкин: не мне судить, сильнее ли Смолова и Кокорина нынешнее поколение «Динамо»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал победу «Динамо» в матче с ЦСКА (2:1).

«Выиграли — молодцы, ребята бились, проигрывая 0:1. Показали характер. „Динамо“ же и славится воспитанниками, сейчас они играют в составе. Делается результат за счёт них. Не мне судить, сильнее ли это поколение Смолова, Кокорина и прочих, я, как болельщик, просто болею, болею за две команды — «Барселону» и «Динамо». Для нас, динамовцев, главное — результат.



Уход Месси пока никак не пережил. Ну а что я ему напишу? Обидно, конечно, такая легенда уходит. Это жизнь, поживём — увидим.



Мы, болельщики «Динамо», всегда делаем ставку на победу. Сегодня был сильный соперник в лице ЦСКА и мы победили в этом принципиальном матче. Я очень рад за клуб, игроков и тренерский штаб», — передаёт слова Овечкина корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.