Овечкин: не мне судить, сильнее ли Смолова и Кокорина нынешнее поколение «Динамо»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал победу «Динамо» в матче с ЦСКА (2:1).
«Выиграли — молодцы, ребята бились, проигрывая 0:1. Показали характер. „Динамо“ же и славится воспитанниками, сейчас они играют в составе. Делается результат за счёт них. Не мне судить, сильнее ли это поколение Смолова, Кокорина и прочих, я, как болельщик, просто болею, болею за две команды — «Барселону» и «Динамо». Для нас, динамовцев, главное — результат.
Уход Месси пока никак не пережил. Ну а что я ему напишу? Обидно, конечно, такая легенда уходит. Это жизнь, поживём — увидим.
Мы, болельщики «Динамо», всегда делаем ставку на победу. Сегодня был сильный соперник в лице ЦСКА и мы победили в этом принципиальном матче. Я очень рад за клуб, игроков и тренерский штаб», — передаёт слова Овечкина корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
- 8 августа 2021
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