Юрий Сёмин высказался о жёлтой карточке в матче с «Химками»

Главный тренер «Ростова» Юрий Сёмин прокомментировал ничью с «Химками» (1:1) в матче 3-го тура РПЛ.
«Единственное, что не очень хорошо получилось – позволяли подключения крайних защитников соперников. Они шли до наших ворот, было много прострелов. Во втором тайме у ворот «Ростова» было много моментов? Думаю, хотели удержать счёт. Это неправильно, надо было действовать как в первом тайме. Что произошло в эпизоде, когда мне показали жёлтую карточку? Нормальная ситуация, эмоции тренера. Наверное, они были неправильными, карточка показана справедливо», — приводит слова Сёмина пресс-служба «Ростова».
Сегодня, 8 августа, «Химки» встретились с «Ростовом». Матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходил на стадионе «Арена Химки» и завершился со счётом 1:1. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым из Москвы. Этот матч стал дебютным для Юрия Сёмина на посту главного тренера «Ростова». «Ростов» открыл счёт в матче на 14-й минуте, голом отметился Николай Комличенко. Но на 70-й минуте «Химки» сравняли счёт, автором забитого мяча стал Денис Глушаков, реализовавший пенальти.
- 8 августа 2021
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