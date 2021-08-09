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Матч «Монпелье» — «Марсель» прерывался из-за беспорядков фанатов

Матч «Монпелье» — «Марсель» прерывался из-за беспорядков фанатов
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Матч 1-го тура Лиги 1 «Монпелье» — «Марсель», проходивший на стадионе «Стад де ла Моссон» в Монпелье, прерывался. Арбитр Жереми Пиньяр останавливал встречу в самой концовке, когда местные болельщики начали вести себя агрессивно.

«Монпелье» в первом тайме забил два мяча, но после перерыва пропустил трижды. Раздосадованные фанаты начали забрасывать поле посторонними предметами. Наиболее активные болельщики находились за воротами «Марселя». В итоге возник риск попадания и нанесения травмы голкиперу Стивену Манданда.

Бутылка, брошенная с трибун, попала в полузащитника «Марселя» Валентина Ронжье, который остался в запасе на эту встречу. В результате у него было разбито лицо.

Рефери увёл футболистов в подтрибунное помещение, но в дальнейшем матч был доигран. «Марсель» удержал победный счёт.

Франция - Лига 1. 1-й тур
08 августа 2021, воскресенье. 21:45 МСК
Монпелье
Монпелье
Окончен
2 : 3
Марсель
Марсель
1:0 Перес – 30' (автогол)   2:0 Лаборде – 34'   2:1 Ундер – 68'   2:2 Пайет – 75'   2:3 Пайет – 80'
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