Матч «Монпелье» — «Марсель» прерывался из-за беспорядков фанатов

Матч 1-го тура Лиги 1 «Монпелье» — «Марсель», проходивший на стадионе «Стад де ла Моссон» в Монпелье, прерывался. Арбитр Жереми Пиньяр останавливал встречу в самой концовке, когда местные болельщики начали вести себя агрессивно.

«Монпелье» в первом тайме забил два мяча, но после перерыва пропустил трижды. Раздосадованные фанаты начали забрасывать поле посторонними предметами. Наиболее активные болельщики находились за воротами «Марселя». В итоге возник риск попадания и нанесения травмы голкиперу Стивену Манданда.

Бутылка, брошенная с трибун, попала в полузащитника «Марселя» Валентина Ронжье, который остался в запасе на эту встречу. В результате у него было разбито лицо.

Рефери увёл футболистов в подтрибунное помещение, но в дальнейшем матч был доигран. «Марсель» удержал победный счёт.