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ЛГБТ-сообщество Фуэнлабрады призвало местный клуб разорвать контракт с Зозулей

ЛГБТ-сообщество Фуэнлабрады призвало местный клуб разорвать контракт с Зозулей
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ЛГБТ-сообщество города Фуэнлабрады (Испания) обратилось к руководству одноимённого клуба, попросив разорвать контракт с украинским форвардом Романом Зозулей. Соответствующая информация содержится в заявлении ЛГБТ-сообщества Fuenla Entiende.

В заявлении говорится, что Зозуля поддерживал украинские военизированные формирования, связанные с радикальными организациями. Также футболисту припомнили фотографии с нацистскими символами.

«Спорт способствует развитию толерантности и взаимоуважения, но подобный переход может повлечь появление конфликтных ситуаций в нашем городе», — говорится в заявлении.

Ранее Зозуля на правах свободного агента перешёл в «Фуэнлабраду». До этого он на протяжении четырёх лет выступал за «Альбасете».

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