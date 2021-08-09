«Тоттенхэм» может составить конкуренцию «ПСЖ» в борьбе за Лионеля Месси

Руководство лондонского «Тоттенхэм Хотспур» может совершить шокирующий переход 34-летнего аргентинского нападающего Лионеля Месси, находящегося в статусе свободного агента после истечения контракта с «Барселоной». Об этом информирует Football Espana со ссылкой на Daily Express.

Как отмечает источник, «Тоттенхэм» уже планирует жизнь без Гарри Кейна и с дополнительными € 118 млн в дополнение к уже существующему внушительному трансферному бюджету. Именно поэтому «шпоры» могут посоперничать с французским «Пари Сен-Жермен», который считается фаворитом в гонке за подписание Лионеля Месси.

Напомним, 5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.

Месси выступал за основной состав «Барселоны» с 2005 года. Его контракт с каталонским клубом истёк в конце июня. В минувшем сезоне 34-летний форвард провёл 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач. Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта объявил, что Месси продолжит карьеру в «ПСЖ».

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