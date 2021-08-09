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В «Баварии» ответили на вопрос о возможном подписании Лионеля Месси

В «Баварии» ответили на вопрос о возможном подписании Лионеля Месси
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Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич ответил на вопрос о возможном трансфере аргентинского нападающего Лионеля Месси.

«К сожалению, подписание Месси невозможно. Мы не вступали в переговоры. Подписание Месси немыслимо даже без платы за трансфер», — приводит слова Салихамиджича Marca со ссылкой на Sport1.

5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.

Месси выступал за основной состав «Барселоны» с 2005 года. Его контракт с каталонским клубом истёк в конце июня. В минувшем сезоне 34-летний форвард провёл 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.

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