Созин: ЦСКА спокойно может вылететь из РПЛ. Клуб деградирует семимильными шагами

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал неудачные выступления ЦСКА на старте сезона в чемпионате России.

«Вокруг ЦСКА последнее время очень много слухов. Но и без слухов понятно: начиная с прошлого года ЦСКА стремительно катится вниз. Судорожные уходы и возвраты Гончаренко, Олич на 15 минут, теперь Алексей Березуцкий… Да, это выбор руководства – болельщики на него влиять не могут. Но со стороны видно: клуб деградирует семимильными шагами. Шестое место в прошлом году будет удачей в этом. С такой игрой клуб будет бороться за выживание.



Только объективные факты: физически ЦСКА абсолютно не готов. Игроков вчера хватило на 20 минут. Легионеры ужасны, нельзя играть, как Бохинен и Бистрович. Плохо играют все, но эти – особенно. Так что проблема не в лимите, а в селекции. Плюс посмотрите, как горел игрой Кержаков со «Спартаком». Он был на поле с «Нижним Новгородом»: может, это лишнее, но игрокам это передаётся! А Березуцкий просто ходил с отрешённым взглядом. Наверное, эмоции у него внутри, но со стороны ЦСКА выглядит неорганизованной и неподготовленной к сезону командой: и в этом, наверное, есть и вина тренера. Да, молодой и первый опыт: но ЦСКА – не команда для опытов. «Велес» – да, пусть даже «Нижний», но не ЦСКА.



Пока руководство не разберётся между собой, пока в берлоге не останется один медведь – ЦСКА спокойно может вылететь из РПЛ. Ни о каких еврокубках речи даже не идёт», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.