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Лукаш Фабианьски завершил карьеру в сборной Польши

Лукаш Фабианьски завершил карьеру в сборной Польши
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Голкипер «Вест Хэм Юнайтед» и сборной Польши Лукаш Фабианьски объявил о завершении международной карьеры.

«Представлять свою страну — сбывшаяся мечта для меня. Я пережил множество удивительных моментов, играя за национальную команду. Пение гимна перед матчем и буря эмоций от момента — это то, что вы никогда не забудете. За 15 лет работы в сборной я получил возможность играть со многими замечательными футболистами и учиться у прекрасных тренеров. Конечно, выступление за сборную своей страны — это уникальный опыт. Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку, потому что именно для вас я прилагал все усилия, чтобы достойно представлять Польшу на международной арене. Большое спасибо. Увидимся», — написал Фабианьски на своей странице в «Инстаграме».

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