Лукаш Фабианьски завершил карьеру в сборной Польши

Голкипер «Вест Хэм Юнайтед» и сборной Польши Лукаш Фабианьски объявил о завершении международной карьеры.
«Представлять свою страну — сбывшаяся мечта для меня. Я пережил множество удивительных моментов, играя за национальную команду. Пение гимна перед матчем и буря эмоций от момента — это то, что вы никогда не забудете. За 15 лет работы в сборной я получил возможность играть со многими замечательными футболистами и учиться у прекрасных тренеров. Конечно, выступление за сборную своей страны — это уникальный опыт. Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку, потому что именно для вас я прилагал все усилия, чтобы достойно представлять Польшу на международной арене. Большое спасибо. Увидимся», — написал Фабианьски на своей странице в «Инстаграме».
Главные фотографии из мира футбола. Подписывайся на наш «инстаграм».
- 9 августа 2021
-
14:49
-
14:27
-
14:22
-
14:05
-
14:00
-
13:52
-
13:42
-
13:35
-
13:20
-
13:16
-
13:06
-
13:01
-
12:50
-
12:46
-
12:30
-
12:24
-
12:14
-
12:09
-
12:09
-
11:43
-
11:13
-
11:04
-
10:48
-
10:44
-
10:25
-
10:11
-
10:05
-
09:52
-
09:42
-
09:29
-
09:29
-
09:09
-
09:00
-
08:50
-
08:30