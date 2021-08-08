В «Нижнем Новгороде» рассказали о состоянии Ивана Миладиновича

Защитник «Нижнего Новгорода» Иван Миладинович, потерявший сознание во время матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:1), находится в Боткинской больнице города Москвы, сообщает пресс-служба нижегородской команды.
Напомним, в начале второго тайма Миладинович столкнулся головами с форвардом «Спартака» Эсекьелем Понсе. Сразу после падения к Миладиновичу подбежали партнёры по команде и начали махать руками, требуя, чтобы быстрее прибежали врачи.
У футболиста диагностирована ушибленная рана лобной области слева и закрытая черепно-мозговая травма. Состояние Миладиновича стабильное, самочувствие удовлетворительное. Иван находится под присмотром врачей.
«Верим, что наш боец со всем справится и в скором времени сможет присоединиться к команде! А пока пожелаем нашему защитнику здоровья. Мы с тобой, Иван!» — говорится в сообщении.
- 8 августа 2021
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