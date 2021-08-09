Хавбек «Ахмата» Швец угрожал соседям по элитному московскому ЖК

Полузащитник «Ахмата» Антон Швец угрожал жильцам элитного московского комплекса «Искра-Парк», сообщает телеграм-канал «Медиакиллер».

Конфликт произошёл из-за детской коляски. В общем чате жильцов в «Телеграме» кто-то из соседей возмутился тем, что семья Швеца оставляет коляску в коридоре ЖК, а не в колясочной. На замечание отреагировал сам футболист, сказав, что всё заставлено велосипедами, и удивившись, почему не может оставить коляску на входе в свои апартаменты.



Антону намекнули, что с таким подходом ему стоит вернуться «обратно в деревню». После этого Швец написал с угрозами девушке, которая оставила сообщение. Пост игрока соседка перекинула в общий чат, жильцы осудили футболиста. В итоге Швец стал оскорблять и других соседей.

В перепалке поучаствовала и жена футболиста Кристина. Один из жильцов предложил остальным написать заявление на футболиста. Супруга Швеца в ответ написала: «Мужик мой играет в «Ахмате», а «Ахмат» — сила, так что думайте, с кем связались».

Антон Швец выступает за «Ахмат» с 2017 года. До этого выступал за «Вильярреал B» и «Сарагосу». Сыграл один матч за сборную России.