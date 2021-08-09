Турнирная таблица РПЛ: лидируют три клуба, ЦСКА и «Спартак» — 10-й и 11-й

В Российской Премьер-Лиге завершились все матчи 3-го тура.

Петербургский «Зенит», обыгравший «Краснодар» (3:2), продолжает занимать первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 9 очков. Сине-бело-голубые делят лидерство с «Рубином» и московским «Динамо», которые переиграли «Ахмат» и ЦСКА соответственно. «Локомотив» из-за ничьей с «Уфой» (1:1) отстал от лидеров на 2 очка, в активе железнодорожников 7 баллов. Столько же набрал «Нижний Новгород», обыгравший в 3-м туре «Спартак» (2:1).

Красно-белые (3) откатились на 11-е место в таблице РПЛ. ЦСКА (3) опережает принципиальных соперников на одну строчку лишь за счёт чуть лучшей разницы мячей. В зоне вылета находятся «Урал» (1) и «Крылья Советов» (0).

Подробная турнирная таблица РПЛ сезона-2021/2022