У Эндрю Робертсона диагностировали разрыв связок
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Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон поблагодарил болельщиков за поддержку. У спортсмена диагностировали разрыв связок после повреждения в товарищеском матче с «Атлетиком».
«Спасибо каждому за добрые сообщения и слова поддержки. Рентген показал, что травма оказалась несерьёзной, но всё равно есть разрыв связок, который необходимо залечить. Я буду ежедневно заниматься реабилитацией, чтобы поскорее присоединиться к команде. Удачи моим партнёрам, которые играют сегодня вечером», — написал Робертсон в своём «твиттере».
Матч «Ливерпуль» — «Атлетик», прошедший на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, завершился со счётом 1:1. Сегодня, 9 августа, мерсисайдский клуб проведёт ещё одну товарищескую встречу. Соперником «Ливерпуля» является «Осасуна».
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