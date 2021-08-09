У Эндрю Робертсона диагностировали разрыв связок

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон поблагодарил болельщиков за поддержку. У спортсмена диагностировали разрыв связок после повреждения в товарищеском матче с «Атлетиком».

«Спасибо каждому за добрые сообщения и слова поддержки. Рентген показал, что травма оказалась несерьёзной, но всё равно есть разрыв связок, который необходимо залечить. Я буду ежедневно заниматься реабилитацией, чтобы поскорее присоединиться к команде. Удачи моим партнёрам, которые играют сегодня вечером», — написал Робертсон в своём «твиттере».

Матч «Ливерпуль» — «Атлетик», прошедший на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, завершился со счётом 1:1. Сегодня, 9 августа, мерсисайдский клуб проведёт ещё одну товарищескую встречу. Соперником «Ливерпуля» является «Осасуна».