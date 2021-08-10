Журналист — о Шкурине: белорусская власть требовала депортировать его из России

Украинский журналист Игорь Цыганык рассказал о карьере игрока ЦСКА Ильи Шкурина. В данный момент нападающий выступает за киевское «Динамо».
«Шкурин произвёл на меня хорошее впечатление. У него была достаточно сложная ситуация в ЦСКА. ЦСКА купил этого футболиста за € 1,5 млн, на него рассчитывали. Но заявление Шкурина о том, что он не поддерживает режим Лукашенко и что он никогда не будет выступать в составе сборной Беларуси, пока Лукашенко будет президентом, привела к бурной реакции у наших восточных соседей. Очень бурной.
Я вам даже хочу сказать, что белорусская власть требовала депортировать этого футболиста из России, чтобы разобраться с ним дома. Поэтому для Шкурина переезд в Киев — это выход из ситуации. Это такая не самая банальная история.
Думаю, что у него будет мотивация проявить себя в «Динамо». Но такая позиция молодого парня заслуживает уважения. Я так думаю, что ему было бы несладко в Москве. Так что Киев для него — это выход.
ЦСКА чуть удалось отбиться от его депортации и отдать его в аренду, чтобы футболист спокойно развивался», — сказал Цыганык в эфире Youtube-канала Football Hub.
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