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«Барселона» сделала новое предложение Лионелю Месси

«Барселона» сделала новое предложение Лионелю Месси
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«Барселона» предприняла последнюю попытку подписать контракт с аргентинским нападающим Лионелем Месси, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на La Portería.

По данным источника, генеральный директор каталонского клуба Ферран Ревертер провёл переговоры с футболистом и сделал ему новое предложение остаться в клубе.

5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги. Сообщалось, что аргентинец близок к переходу в «Пари Сен-Жермен».

Месси выступал за основной состав «Барселоны» с 2005 года. Его контракт с каталонским клубом истёк в конце июня. В минувшем сезоне 34-летний форвард провёл 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.

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