Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Австралийская футболистка подтвердила свои отношения с полузащитницей сборной США

Австралийская футболистка подтвердила свои отношения с полузащитницей сборной США
Комментарии

Австралийская футболистка Сэм Керр подтвердила свои отношения с полузащитницей сборной США по футболу Кристи Мевис.

В воскресенье Керр официально объявила об отношениях в своём «инстаграме». Она опубликовала фото, на котором было показано, как Мевис сидит на коленях Керра, пока девушки целуются. Она оставила под постом эмодзи с сердечком и отметила свою девушку.

Мевис же оставила эмодзи с сердечком и поцелуем в комментариях, где другие футболисты начали критиковать ориентацию девушек. Керр отреагировала на критику.

“О, подождите, я пока не буду уходить", — шутливо написала она в комментариях.

Слухи о романе девушек начали появляться в последние недели, когда фанаты заметили, что Керр и Мевис обмениваются кокетливыми комментариями в социальных сетях.

Последняя гостевая победа «Спартака» в два мяча в Лиге чемпионов. Это было 15 лет назад Последняя гостевая победа «Спартака» в два мяча в Лиге чемпионов. Это было 15 лет назад
Поделиться
Теги Футбол ОИ-2020 •••

Заглавное фото: David Ramos/Getty Images

Источник: New York Post

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021