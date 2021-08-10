Австралийская футболистка подтвердила свои отношения с полузащитницей сборной США

Австралийская футболистка Сэм Керр подтвердила свои отношения с полузащитницей сборной США по футболу Кристи Мевис.

В воскресенье Керр официально объявила об отношениях в своём «инстаграме». Она опубликовала фото, на котором было показано, как Мевис сидит на коленях Керра, пока девушки целуются. Она оставила под постом эмодзи с сердечком и отметила свою девушку.

Мевис же оставила эмодзи с сердечком и поцелуем в комментариях, где другие футболисты начали критиковать ориентацию девушек. Керр отреагировала на критику.

“О, подождите, я пока не буду уходить", — шутливо написала она в комментариях.

Слухи о романе девушек начали появляться в последние недели, когда фанаты заметили, что Керр и Мевис обмениваются кокетливыми комментариями в социальных сетях.