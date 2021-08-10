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Лионель Месси с семьёй прибыл в аэропорт Барселоны перед вылетом в Париж

Лионель Месси с семьёй прибыл в аэропорт Барселоны перед вылетом в Париж
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Бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси в скором времени вылетит из Каталонии в Париж для завершения перехода в «Пари Сен-Жермен».

Как сообщает журналистка Мария Гарридо в своём «твиттере», аргентинец вместе с семьёй прибыл в аэропорт, чтобы отправиться в столицу Франции.

5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.

Месси выступал за основной состав «Барселоны» с 2003 года. Его контракт с каталонским клубом истёк в конце июня. В минувшем сезоне 34-летний форвард провёл 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.

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