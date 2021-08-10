«Выходить и побеждать». Кечинов дал совет «Спартаку» перед матчем с «Бенфикой»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от ответного матча 3-го раунда отбора Лиги чемпионов с «Бенфикой».
«Первая игра показала, что уровень разный, «Бенфика» на голову сильнее в нынешнем состоянии, чем «Спартак», поэтому достаточно боязно за предстоящую встречу. Пока есть возможность, призрачные шансы, нужно навязывать свою игру, цепляться, это Лига чемпионов.
Последние события показывают, что проблемы в «Спартаке» есть, но хочется, чтобы ситуация была поспокойнее, ведь футболисты тоже живые люди, всё понимают, на них это тоже влияет.
Выходить и побеждать — единственный совет, который можно дать «Спартаку» сейчас, только после побед приходит уверенность в своих силах, приходит тот фарт, который необходим. Мы видели, что с «Рубином» команда выдала неплохую игру, но где-то не повезло, где-то судья отменил гол, и всё пошло не по сценарию, по которому «Спартак» планировал стартовать», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Данилой Жабиным.
- 10 августа 2021
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