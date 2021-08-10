ЦСКА внёс Фукса в заявку на РПЛ, Гайча пока нет в списке

Бразильский защитник ЦСКА Бруно Фукс был внесён в заявку команды на сезон-2021/2022 Российской Премьер-Лиги.



Аргентинский форвард Адольфо Гайч отсутствует в списке заявленных.

8 августа ЦСКА сообщал, что Фукс и Гайч вернутся к тренировкам с московским ЦСКА на следующей неделе. Футболисты пропустили старт чемпионата России по причине участия в Олимпийских играх в Токио. Гайч задержался в Риме для оформления итальянского паспорта. Армейцы сообщали, что оба игрока вскоре приступят к тренировкам.



Напомним, в финале Олимпийских игр встретились сборные Бразилии и Испании. Матч завершился со счётом 2:1, победный мяч был забит уже в дополнительное время. Фукс не провёл на поле ни минуты в составе сборной Бразилии в финальной стадии олимпийского турнира в Токио (Япония). Адольфо Гайч вместе со сборной Аргентины не смог преодолеть групповой этап олимпийского футбольного турнира.