Бонуччи: думаю, Роналду остался бы в «Ювентусе», даже если бы Месси не перешёл в «ПСЖ»

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи выразил мнение, что переход нападающего Лионеля Месси в «Пари Сен-Жермен» не повлияет на будущее форварда туринцев Криштиану Роналду.



«Думаю, что Роналду остался бы в «Ювентусе», даже если бы Месси не перешёл в «ПСЖ». Для нас это преимущество. Уверен, что в этом году Криштиану поможет нам достичь поставленных целей», — приводит слова Бонуччи La Gazzetta dello Sport.



Ранее сообщалось, что Роналду может хочет покинуть «Ювентус» и продолжить карьеру в «ПСЖ», если форвард парижан Килиан Мбаппе перейдёт в «Реал».



Сегодня, 10 августа, Месси стал игроком «ПСЖ». Ранее сообщалось, что аргентинец подпишет с парижанами двухлетний контракт с возможностью продления ещё на сезон. Его зарплата составит примерно € 35 млн в год с учётом бонусов.

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