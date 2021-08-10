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В контракте Лионеля Месси с «ПСЖ» присутствует пункт о приоритете сборной Аргентины

В контракте Лионеля Месси с «ПСЖ» присутствует пункт о приоритете сборной Аргентины
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Стали известны детали контракта нападающего Лионеля Месси с «Пари Сен-Жермен», сообщает TyC Sports.

По информации источника, в соглашении форварда присутствует пункт о приоритете сборной Аргентины для Месси перед официальными и товарищескими международными матчами. Таким образом, «ПСЖ» не сможет запретить Месси представлять свою страну, если он будет вызван. Также отмечается, что, согласно контракту, медицинский штаб сборной Аргентины будет иметь доступ к объектам французского клуба.

Сегодня, 10 августа, Месси стал игроком «ПСЖ». Ранее сообщалось, что аргентинец подпишет с парижанами двухлетний контракт с возможностью продления ещё на сезон. Его зарплата составит примерно € 35 млн в год с учётом бонусов.

5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги. Уход Лео подробно объяснял президент каталонского клуба Жоан Лапорта.

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