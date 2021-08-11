Рангник прибыл во Францию, чтобы убедить в переходе в «Локомотив» 20-летнего игрока «Кана»

Руководитель по спорту и развитию московского «Локомотива» Ральф Рангник прибыл во Францию, чтобы постараться завершить переход 20-летнего талантливого центрального полузащитника «Кана» Алексиса Бека-Бека. Об этом сообщает Get French Football News со ссылкой на RMC.

Как отмечает источник, «Локомотив» уже сделал официальное предложение по игроку, который на сегодняшний день является большим, чем у другого заинтересованного клуба – «Ниццы». Однако хавбек предпочитает переход именно в «Ниццу», а «Кан» желает продать футболиста в российский клуб. При этом, связь с Алексисом поддерживают и представители мадридского «Атлетико».

Алексис Бека-Бека является воспитанником «Кана» и может одинаково успешно выступать как на позиции полузащитника, так и защитника. В сезоне-2020/2021 он принял участие в 27 встречах за «Кан» в Лиге 2 и Кубке Франции, в которых ему удалось отметиться одним забитым мячом, получив при этом девять предупреждений. На своём счету он имеет матчи за Олимпийскую сборную Франции, а также национальные команды до 17, до 18 и до 19 лет.