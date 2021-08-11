«Спартак» ярко ответил «Зениту» на троллинг после вылета красно-белых из Лиги чемпионов

Московский «Спартак» в «Твиттере» ярко ответил санкт-петербургскому «Зениту», который потроллил красно-белых после вылета от «Бенфики» (0:4 общ.) в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов.
«Футбол, который пошёл не по плану», — говорилось в сообщении петербуржцев.
На что «Спартак» ответил: «Да, мы проиграли, но вы, наверное, последний клуб, который должен шутить о чужих неудачах в ЛЧ», сопроводив сообщение скриншотами с турнирной таблицей группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021, в которой сине-бело-голубые заняли последнее место, а также напомнив им о результате их встречи с «Бенфикой», завершившейся поражением со счётом 0:3.
Напомним, единственный представитель России в отборочных играх квалификации Лиги чемпионов – московский «Спартак» вылетел в 3-м раунде. В ответной встрече 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Бенфика» нанесла поражение красно-белым. Встреча проходила на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне и завершилась со счётом 2:0. В первом матче, который состоялся в Москве 4 августа, «Бенфика» победила «Спартак» со счётом 2:0.
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