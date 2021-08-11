Кавазашвили: вижу работу Витории и надеюсь, что «Спартак» получит красивую игру

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал результат ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Бенфикой» (0:2).



«Мы были заранее готовы к тому, что «Спартак» не добьётся никакого успеха. Единственная надежда была на раскрепощённую игру, потому что «Бенфика» сильнее и по возможностям, и в индивидуальном плане. Чуда не произошло.



Футболисты «Спартака» самые образованные среди студентов иностранного языка. Они, благодаря Федуну, научились разговаривать на немецком, итальянском, сейчас изучают испано-португальский, потому что были Каррера, Тедеско и Витория. Вот в этом их единственное преимущество. В целом, я вижу работу Витории, надеюсь, что скоро «Спартак» получит то, что ему принадлежит: размашистую и красивую игру. Но мои надежды постоянно не оправдываются. Команда психологически пока не готова играть на высоких нотах. Отсутствует агрессия, во втором тайме нанесли только один удар по воротам.



Поражение было закономерным: «Бенфика» сильнее, техничнее, быстрее. Остаётся только надеяться, что увижу ту игру «Спартака», в которой сам принимал участие. Сосредоточиться на чемпионате? Если команда классная, то она должна играть на два фронта. Команда, которая заслужила попадание в еврокубки, должна показать, что умеет играть против сильных европейских команд.



Что касается одной российской команды в групповом этапе ЛЧ, то в таких турнирах играют лидеры. У нас есть самый богатый и титулованный клуб — «Зенит», но и он вылетел в прошлом сезоне. РФС должен делать выводы. У них должна быть задача делать клубы сильными, а не только получать взносы. Если были построены большие стадионы в регионах, то это не значит, что там хорошо играют в футбол. К чемпионату мира построили, а дальше что? Футбол надо развивать», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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