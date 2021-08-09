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Слуцкий выложил видео, на котором неизвестные люди играют на поле «Ак Барс Арены»

Слуцкий выложил видео, на котором неизвестные люди играют на поле «Ак Барс Арены»
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Главный тренер футбольного клуба «Рубин» Леонид Слуцкий выложил в «Инстаграме» видео, на котором неизвестные люди бьют по воротам на футбольном поле «Ак Барс Арены».

Видео представитель «Рубина» снял случайно: у клуба на стадионе проходило совещание с представителями УЕФА перед матчем Лиги конференций с польским «Ракувом». Перед началом совещания тренер казанцев заметил, что по стадиону передвигаются люди.

Напомним, споры вокруг состояния футбольного газона начались в марте 2021 года, после матча с ФК «Зенит». Вследствие долгих разбирательств были выявлены определённые недочёты в действиях подрядной организации, обслуживающей поле. На стадионе никогда не было и нет собственной агрономической службы, поле всегда обслуживалось сторонними организациями.

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