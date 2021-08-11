Леонид Слуцкий: правило выездного гола было атавизмом. Рад, что его отменили

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил на вопросы журналистов в преддверии ответного матча с «Ракувом» в 3-м квалификационном раунде Лиги конференций, который пройдёт в Казани завтра, 12 августа.
«По Деспотовичу была официальная информация, у него есть повреждение, и он выбыл на несколько недель. Никакой сенсации со знаком плюс не будет. Все остальные футболисты готовятся к игре.
Монтассар ещё не прилетел, не общались вживую. По телефону поговорили, но ждём, конечно, когда он прибудет для более тщательного общения. Более детально по нему скажу тогда, когда он прилетит и проведёт первый матч. Сейчас он должен получить визу, потом прилететь, и мы оценим его состояние, поймём, когда он сможет дебютировать за наш клуб. Он проводил предсезонку в «Беневенто», но не провёл за них игр.
Моё мнение о сопернике после первой игры никак не изменилось. Они хорошо прессингуют и очень мобильные. Мы и перед первой игрой понимали, что они сильная и организованная команда, играющая в высоком уровне интенсивности. Собственно, такая игра и получилась.
Правило выездного гола было атавизмом. Это неприменительно к нашей команде. Я рад, что его отменили, оно несправедливо и меняло стратегию поединков. Что касается серии пенальти, футболисты часто отрабатывают их после тренировки, но смоделировать серию на тренировке очень сложно», — передаёт слова Слуцкого корреспондент «Чемпионата».
- 11 августа 2021
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