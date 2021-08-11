Суарес: Месси — не просто один из моих лучших друзей. Мир без него был бы совсем другим

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес обратился к форварду «ПСЖ» Лионелю Месси после перехода в парижский клуб.



«Лео — не просто один из моих лучших друзей. Мир без него был бы совсем другим местом. И я бы забил гораздо меньше голов! Вперёд, к следующей мечте», — написал Суарес в своём «инстаграме».



Вчера, 10 августа, Месси заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон. Сегодня, 11 августа, 34-летний аргентинский форвард провёл пресс-конференцию на стадионе «Парк де Пренс».



5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги. Уход Лео подробно объяснял президент каталонского клуба Жоан Лапорта.

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