Арбитр Карасёв объяснил, почему не встаёт на колено перед матчами в поддержку BLM

Российский арбитр Сергей Карасёв объяснил, почему не встаёт на колено перед матчами в знак поддержки движения Black Lives Matter.



«Был только один такой случай, когда играла английская команда. Как вы знаете, в основном английские команды эту акцию полностью поддерживают. Их футболисты встают на колено. Нет, я сделал это не потому, что мне это не близко. Просто ко всем относился и отношусь одинаково, независимо от национальности и расы, потому что я международный арбитр. Перед чемпионатом мира или перед молодёжным ЧМ в Корее было много сборов. На этих форумах был интернациональный состав — там есть и африканцы, и Азия. Мы со всеми на связи до сих пор, великолепные ребята. Почему я должен с этими так, а с теми — так? Я всегда открыт, мы всегда дружили и дружим.



Хорошо, есть вот эта акция. Но она добровольная. Я внутри уважаю всех, и мне необязательно это показывать через какой-то жест. Я как чувствую себя внутри, как я живу, уважая всех, так и буду это делать. Я так воспитан. Необязательно через какой-то жест показывать, тем более акция добровольная. Нас спросили перед матчем: «Ребят, вот такая акция, эти хотят, эти не хотят, а вы как?» Мы говорим: «Не будем этого делать, потому что не считаем нужным». Никаких проблем», — сказал Карасёв в интервью пресс-службе РФС.

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