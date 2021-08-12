Жоржиньо и Эмерсон — первые в истории, кто выиграл ЛЧ, Евро и Суперкубок УЕФА одном году
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Футболисты «Челси» и национальной команды Италии Жоржиньо и Эмерсон установили уникальное историческое достижение.
Жоржиньо и Эмерсон стали первыми футболистами в истории, которые в одном году стали победителями Лиги чемпионов, чемпионата Европы и Суперкубка УЕФА, сообщается в «твиттере» Futboo.
В матче за Суперкубок УЕФА «Челси» встречался с «Вильярреалом». Игра прошла на стадионе «Уиндзор Парк» в Белфасте (Северная Ирландия) и завершилась победой лондонского клуба (1:1, 6:5 — по пенальти).
В финале Лиги чемпионов прошлого сезона «Челси» обыграл «Манчестер Сити» (1:1). В финале чемпионате Европы по футболу 2020 года национальная команда Италии обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 в серии пенальти).
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