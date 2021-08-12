Нападающий «Вильярреала» Жерар Морено: я считаю «Челси» лучшим клубом мира
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Нападающий «Вильярреала» Жерар Морено прокомментировал поражение в матче с «Челси» за Суперкубок УЕФА. Игра прошла на стадионе «Уиндзор Парк» в Белфасте (Северная Ирландия) и завершилась победой «Челси» (1:1, 6:5 — по пенальти).
«Выиграть нам было не суждено, но мы можем гордиться сегодняшним матчем, гордиться командой, болельщиками, клубом, людьми. Теперь мы соперничаем с лучшими. «Челси» был фаворитом. Я считаю их лучшим клубом мира», — приводит слова Морено официальный сайт УЕФА.
«Вильярреал» впервые в истории сыграл в Суперкубке УЕФА. Челси», в свою очередь, во второй раз в истории выиграл Суперкубок УЕФА. До этого лондонцы завоевывали этот титул в 1998 году, одержав победу в матче с «Реалом».
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