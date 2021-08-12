Кепа – герой Суперкубка, хотя до 119-й минуты оставался в запасе

Очарование матчей типа Суперкубка Европы в том, что клубы вроде «Вильярреала» оказываются в одном шаге от трофея. Конечно, для этого нужно прыгнуть выше головы. «Челси» — победитель Лиги чемпионов, который тратит на усиление и так прекрасного состава £ 100 млн, один из фаворитов любого турнира, в котором принимает участие. Но это всего один матч, а в одном матче в футболе может случиться всё что угодно.

«Челси» расположился по схеме, привычной по второй половине прошлого сезона, когда команду принял Томас Тухель. Хадсон-Одои не раз играл фулбека, а Ковачич — Канте – одно из рабочих сочетаний в центре поля, хотя и не такое базовое, как Жоржиньо — Канте. Чалоба в центре полузащиты – большой сюрприз, но он здорово проявил себя во время предсезонки. Зиеш тоже получил шанс проявить себя после нескольких месяцев в запасе в концовке сезона.

«Вильярреал» также сыграл в привычном для большого матча стиле. Четвёрка защитников располагалась настолько узко и низко, что в позиционной обороне превращалась в шестёрку. Эти периоды чередовались с короткими отрезками в среднем блоке, но зацепиться за мяч особо не получалось, да и не то чтобы игроки «Вильярреала» пытались. Из такой глубокой обороны трудно контратаковать, поэтому выпады случались редко. Некоторые – после стандартов у ворот Асенхо.

С первых минут «Челси» выглядел очень солидно. Не просто владел мячом, но и быстро играл в пас, создавая коридоры для рывков Зиеша, Алонсо и Хадсона-Одои. Пару раз игрокам Тухеля не хватило только обработки, чтобы выйти на ударную позицию.

Постоянное давление приводило к стандартам, а они становились источником моментов. В первом тайме «Челси» нанёс шесть ударов, три из них – после стандартов. Один должен был закончиться голом, когда Зума с пяти метров мощно пробил выше ворот. Тем не менее гол номинальных хозяев был забит после быстрой атаки. «Вильярреал» потерял мяч на чужой половине, Алонсо вырезал длиннющую передачу низом на Хаверца, а защитники сыграли несогласованно: не поняли, кто идёт на игрока, а кто страхует. В итоге Кай получил достаточно времени, чтобы осмотреться и подготовить прострел.

Удивительно, что «Вильярреал» с настолько осторожным планом на игру так глупо застрял в атаке: Вернер и Зиеш ворвались в штрафную и оказались на скорости против одинокого Пау Торреса. Педраса потерял Зиеша, и тот забил без сопротивления.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» в «Твиттере».

Гол отражал ход игры. К этому моменту счёт по ударам был 4:0 в пользу «Челси». После этого на некоторое время преимуществом завладел «Вильярреал»: рисунок матча не изменился, но «жёлтый автобус» встречал лондонцев чуть выше и чаще разжимался в контратаки. Ответный гол мог забить Диа, когда рванул между центральными защитниками (Рюдигер выскочил из линии, Чалоба растерялся и не сократил зону), но Менди вовремя вышел из ворот и выручил.

Ещё один опасный момент «Вильярреал» создал в самой концовке. К тому моменту «Челси» явно потерял ритм, это случилось из-за травмы Зиеша. Ужасное невезение: Хаким великолепно играл в предсезонке, забил в Суперкубке и получил травму на руки. Ему понадобилась помощь врачей, игра остановилась на несколько минут, на поле даже вынесли носилки, хотя в итоге Зиеш ушёл сам. На замену вышел Пулишич.

Уже в добавленное время «Челси» вполне мог пропустить, когда защита просто проспала подключение Альберто Морено, и тот с близкого расстояния пробил в перекладину.

Насколько здорово «Челси» контролировал игру в первые полчаса, настолько же радикально упустил контроль после перерыва. Менди даже перестал разыгрывать накоротке: соперники включили высокий прессинг, и вратарь предпочитал не рисковать. Возможно, отдать мяч и защищать счёт и было частью плана, но, во-первых, Тухель уже приучил к тому, что играть на удержание можно и с мячом, а во-вторых, «Вильярреалу» удавалось играть в пас в опасной близости от ворот и создавать давление. Правда, лучший момент случился после ошибки: у Менди поехала нога, он подарил мяч Диа, а тот вывел Жерара Морено почти один на один, но нападающий попал в штангу.

Возможно, дело в экономии сил. «Челси» предстоит сложнейший сезон с клубным чемпионатом мира, а многие игроки участвовали в чемпионате Европы и кубке Америки. Но это было рискованно. «Вильярреал» давил, нагло отбирал мяч на чужой половине (в первом тайме высокого прессинга вообще не было) и закономерно сравнял счёт. И снова после перехвата на чужой половине поля. Рюдигер в толпе неудачно выбил мяч, Гаспар хдорово перехватил, а Жерар Морено и Диа не менее здорово разыграли комбинацию в штрафной. Классный гол.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» в «Твиттере».

«Челси» упускал игру долго и последовательно. Тухель явно это видел и сделал серию замен, по одной в каждую линию, (вышли Маунт, Жоржиньо, Кристенсен, после гола Аспиликуэта), но рисунок игры это не изменило. К моменту гола Морено счёт ударов во втором тайме был 3:5, но по ударам из штрафной – 0:4 в пользу «Вильярреала».

Матч на 120 минут в первой же игре сезона – вряд ли то, что нужно обеим командам. Но тем не менее при счёте 1:1 игра закрылась. В овертаймах (зачем они вообще нужны в этом матче?) команды выглядели именно так, как должны выглядеть под нагрузками до начала сезона.

«Челси» устал быстрее. Темп упал, и несколько хороших по геометрии атак ни к чему не привели только из-за того, что медленно развивались. Лучший момент у обеих команд случился на 100-й минуте. Классную комбинацию «Челси» завершал Пулишич, но плохо ударил. Для такой закрытой медленной игры и один такой момент – это уже много. При этом надо отдать «Челси» должное: пусть и без моментов, но они вернули контроль над игрой при счёте 1:1, и даже нанесли 11 ударов (у «Вильярреала» — один со своей половины поля).

В концовке Тухель удивил неожиданной заменой. Он снял Менди и выпустил под серию пенальти Аррисабалагу. Тот не возражал. И взял пенальти от вышедшего на замену Манди, а потом и решающий удар Альбиоля, когда били до промаха.

Фото: Getty Images

Благодаря Кепе и Тухелю матч всё-таки закончился драматично. «Вильярреал» сделал максимум и был ближе к Суперкубку, чем можно было предположить до игры. А «Челси» реализовал превосходство в ресурсах. Кепа уже вытаскивал для «Челси» серию пенальти в кубке Англии, так что замена была не только неожиданной, но и логичной. А Кепа заслужил стать одним из героев матча.