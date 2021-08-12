«Интер» согласовал трансфер защитника сборной Нидерландов Думфриса

Защитник ПСВ и сборной Нидерландов Дензел Думфрис, по всей видимости, продолжит карьеру в «Интере».



Как сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере», нерадзурри согласовали с клубом из Эйндховена трансфер футболиста. С самим Думфрисом также достигнута договорённость об условиях контракта. В ближайшие дни Дензел должен пройти медосмотр для перехода в миланскую команду.

Условия сделки не уточняются, однако ранее стало известно, что «Интер» предложил за Думфриса € 12 млн.



Думфрис защищает цвета ПСВ с 2018 года, а до этого выступал за «Херенвен» и «Спарту». В прошлом сезоне 25-летний игрок принял участие в 41 матче во всех турнирах, отметившись четырьмя забитыми мячами и девятью результативными передачами.



Этим летом Думфрис ярко выступил в составе сборной Нидерландов на чемпионате Европы — 2020, однако команда вылетела на стадии 1/8 финала, сенсационно проиграв Чехии.